Сочинский курорт «Горки Город» стал лауреатом международной премии имени Столыпина

Всесезонный и горный курорт «Горки Город» Сочи стал лауреатом Международной премии имени Столыпина в области финансов и экономики

Церемонию награждения провели в 14-й раз. В число лауреатов впервые вошли представители туристической отрасли.

Премию имени Столыпина традиционно вручают топ-менеджерам, предприятиям и финансовым организациям за вклад в развитие экономики и финансового сектора России. В этом году администрации регионов номинировали на участие в премии не только банки, но и страховые, лизинговые компании, предприятия промышленности и сферы туризма, сообщили в пресс-службе курорта «Горки Город».

Сочинский курорт победил в номинации «За динамичное развитие компании». В номинации «Лучший экскурсионный туроператор» диплом получил московский «Магазин путешествий». Во время торжественного мероприятия победители договорились вместе развивать партнерские проекты.