На Ставрополье в озере утонула восьмилетняя девочка

Ставропольский край

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В Ипатовском районе следователи начали проверку по факту гибели восьмилетнего ребенка в озере

Ранее двое подростков пришли на искусственный пруд в селе Лиман и увидели в воде тело девочки. Об этом они сообщили в правоохранительные органы.

Следователи установили, что две малолетние девочки без разрешения родителей пошли на озеро, где купание запрещено. Через некоторое время одна из них ушла домой, а другая осталась возле пруда.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть девочки наступила в результате утопления в воде. Сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Дети Следственный комитет
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