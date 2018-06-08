На Ставрополье в озере утонула восьмилетняя девочка

В Ипатовском районе следователи начали проверку по факту гибели восьмилетнего ребенка в озере

Ранее двое подростков пришли на искусственный пруд в селе Лиман и увидели в воде тело девочки. Об этом они сообщили в правоохранительные органы.

Следователи установили, что две малолетние девочки без разрешения родителей пошли на озеро, где купание запрещено. Через некоторое время одна из них ушла домой, а другая осталась возле пруда.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть девочки наступила в результате утопления в воде. Сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.