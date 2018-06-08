Евкуров заявил, что убитые боевики готовили теракты в канун празднования Ураза-байрам
По его словам, несколько человек, в том числе ликвидированные боевики, планировали совершить теракт в канун празднования Ураза-байрам.
«Была получена информация о готовящемся теракте группой террористов в священный для мусульман месяц Рамадан. Сейчас правоохранители разбираются, кто являлся вербовщиком и идеологом нейтрализованных бандитов», — цитирует Евкурова «Интерфакс».
Как сообщали Юга.ру, в Назрани спецслужбы убили двоих боевиков, мужчину и женщину. С ними вели переговоры, о добровольной сдаче, но те оказали вооруженное сопротивление.
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