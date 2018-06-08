Евкуров заявил, что убитые боевики готовили теракты в канун празднования Ураза-байрам

По его словам, несколько человек, в том числе ликвидированные боевики, планировали совершить теракт в канун празднования Ураза-байрам.

«Была получена информация о готовящемся теракте группой террористов в священный для мусульман месяц Рамадан. Сейчас правоохранители разбираются, кто являлся вербовщиком и идеологом нейтрализованных бандитов», — цитирует Евкурова «Интерфакс».