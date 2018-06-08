В Назрани среди уничтоженных боевиков оказалась женщина

Среди погибших в Ингушетии боевиков оказалась связанная с бандподпольем женщина

Источник в правоохранительных органах республики сообщил «Интерфаксу», что во время спецоперации уничтожили двоих боевиков — мужчину и женщину.

Ранее было известно об одном погибшем боевике.

Как сообщали Юга.ру, силовики вели переговоры о добровольной сдаче нарушиотелей, но те оказали вооруженное сопротивление. Одного из бандитов убили во время перестрелки.