В Назрани среди уничтоженных боевиков оказалась женщина
Среди погибших в Ингушетии боевиков оказалась связанная с бандподпольем женщина
Источник в правоохранительных органах республики сообщил «Интерфаксу», что во время спецоперации уничтожили двоих боевиков — мужчину и женщину.
Ранее было известно об одном погибшем боевике.
Как сообщали Юга.ру, силовики вели переговоры о добровольной сдаче нарушиотелей, но те оказали вооруженное сопротивление. Одного из бандитов убили во время перестрелки.
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