В Северной Осетии в частной больнице во время процедуры умерла трехлетняя девочка

Во Владикавказе следователи начали проверку по факту смерти ребенка в частной клинике

Сообщение о смерти трехлетней девочки поступило в правоохранительные органы 7 июня около 13:50. Ребенок скончался в клинике «Нано доктор».

По предварительным данным, у девочки был врожденный кифосколиоз поясничного отдела позвоночника и окклюзионная гиброцефалия. Также у нее имелась гнойно-некротическая рана в области поясничного отдела позвоночника. В 12:57 7 июня главный врач больницы проводил девочке процедуру озонотерапии. Однако во время этого она потеряла сознание. Медики сразу оказали первую помощь, но она не дала результатов. Ребенок умер до приезда врачей скорой неотложной медицинской помощи.

Уже назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти девочки, а также правильности выбранной тактики лечения и своевременности оказания медпомощи. Следователи проверяют наличие документов у клиники на право оказывать медицинские услуги и наличие у врачей необходимой квалификации, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Северная Осетия — Алания.