В Майкопе устроят разговение для мусульман Адыгеи и Кубани

В Майкопе по инициативе главы Адыгеи Мурата Кумпилова состоится благотворительный республиканский ифтар — разговение

Он состоится 9 июня в 20:00 на площади Дружбы рядом с Соборной мечетью Майкопа. Духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края приглашает всех постящихся мусульман принять участие в благотворительном разговении.

В рамках благотворительных акций в священный для мусульман месяц Рамадан для малоимущих граждан организуют бесплатное питание. Об этом порталу Юга.ру рассказал муфтий Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов.

Возле мечети установили два шатра общей вместимостью около 250 человек. Неподалеку отвели место для приготовления пищи. Постящихся будут угощать пловом, супами, щипсом и другими национальными блюдами.

«Предположительно, праздник Ураза-Байрам ожидается 15 июня. В этот же день в Сочи на стадионе "Фишт" проведут матч ЧМ-2018 по футболу между сборными Португалии и Испании. Поэтому мы заранее с представителями администрации Краснодарского края и администрации Сочи обговорили вопросы подготовки и проведения праздничного намаза Ураза-Байрам. Также муфтият окажет необходимое содействие достойному проведению футбольного матча в Сочи», — отметил Аскарбий Карданов.

Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Сочи.