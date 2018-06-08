В Ингушетии во время спецоперации убили боевика

В Назрани 7 июня в результате спецоперации силовики заблокировали двоих боевиков

Их обнаружили в одном из частных домов в Гамурзиевском округе. Силовики вели переговоры о добровольной сдаче боевиков. Однако они оказали вооруженное сопротивление. Одного из бандитов убили во время перестрелки.

Второму боевику удалось скрыться. Сейчас его разыскивают, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.