В Ингушетии во время спецоперации убили боевика

Ингушетия

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В Назрани 7 июня в результате спецоперации силовики заблокировали двоих боевиков

Их обнаружили в одном из частных домов в Гамурзиевском округе. Силовики вели переговоры о добровольной сдаче боевиков. Однако они оказали вооруженное сопротивление. Одного из бандитов убили во время перестрелки.

Второму боевику удалось скрыться. Сейчас его разыскивают, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Терроризм
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