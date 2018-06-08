Губернатор Ростовской области встретится с донбасскими беженцами из Батайска после их обращения к Путину

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на этой неделе планирует встретиться с беженцами из Украины, которые стали участниками прямой линии с президентом РФ

Как писали Юга.ру, люди, живущие в Батайске Ростовской области, обратились на прямую линию президента России с просьбой упростить получение российского гражданства для жителей самопровозглашенных республик на территории восточной Украины.

«Я уже поручил соответствующим службам разобраться в ситуации и в кратчайшие сроки доложить о возможных мерах поддержки обратившимся к главе государства. До конца недели я намерен лично встретиться с этими людьми», — цитирует пресс-служба правительства слова губернатора.

«Проблема гражданства очень актуальна для жителей Донбасса. Чтобы получить квоту на него, нужно устроиться на работу. Для этого необходим патент, он стоит 15 тысяч. Многие живут с маленькими детьми на съемных квартирах, но на каждом этапе надо отдавать большие суммы денег, которых у многие нет», — рассказала порталу Юга.ру Екатерина Янкович, которая приехала в Ростовскую область из ЛНР.