На «Кинотавре» в Сочи почтили память Киры Муратовой 

В Сочи 7 июня на кинофестивале «Кинотавр» почтили память режиссера и сценариста Киры Муратовой

Перед началом показов картин основного конкурса кинофорума на сцену поднялся президент фестиваля Александр Роднянский.

«Скончалась одна из самых выдающихся режиссеров... Она сохранила на протяжении всей жизни абсолютную внутреннюю свободу и независимость», — сказал Роднянский.

Зал Зимнего театра, где проходят кинопоказы, встал на минуту молчания.

Как сообщали Юга.ру, на 84-м году жизни 6 июня в Одессе умерла режиссер и сценарист Кира Муратова. В Сочи 29-ый российский кинофестиваль «Кинотавр» проходит со 2 по 10 июня.