В Минобороны рассказали, что будут создавать в военном технополисе под Анапой
Начальник анапского военного технополиса «Эра» полковник Федор Дедус рассказал об исследованиях, которые будут там проводиться
Дедус рассказал, что «Эра» — это научная и образовательная организация, там будет опытное производство и тестовый полигон.
«Это позволит в одном месте выполнять все этапы создания образцов вооружения: от поисковых исследований до создания прототипов (опытных образцов) и в кратчайшие сроки (до трех лет) создавать принципиально новые образцы ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники», — пояснил начальник технополиса.
По его словам, в технополисе в течение 3 — 5 лет смогут проводить работы по простым образцам вооружения и до десяти лет — по сложным.
Создание технополиса под Анапой завершится к 2020 году. В 2018 году начнутся работы в научноисследовательском кластере Минобороны. К началу 2019 года будут проводить поисковые исследования, комплексные прикладные исследования и опытноконструкторские работы, сообщает ТАСС.
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