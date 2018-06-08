В Минобороны рассказали, что будут создавать в военном технополисе под Анапой

Начальник анапского военного технополиса «Эра» полковник Федор Дедус рассказал об исследованиях, которые будут там проводиться

Дедус рассказал, что «Эра» — это научная и образовательная организация, там будет опытное производство и тестовый полигон.

«Это позволит в одном месте выполнять все этапы создания образцов вооружения: от поисковых исследований до создания прототипов (опытных образцов) и в кратчайшие сроки (до трех лет) создавать принципиально новые образцы ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники», — пояснил начальник технополиса.

По его словам, в технополисе в течение 3 — 5 лет смогут проводить работы по простым образцам вооружения и до десяти лет — по сложным.

Создание технополиса под Анапой завершится к 2020 году. В 2018 году начнутся работы в научноисследовательском кластере Минобороны. К началу 2019 года будут проводить поисковые исследования, комплексные прикладные исследования и опытноконструкторские работы, сообщает ТАСС.