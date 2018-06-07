В Сочи снесли пятиэтажный дом

В Адлерском районе Сочи 7 июня снесли многоквартирный жилой дом

В Сочи 7 июня по решению суда снесли пятиэтажный дом, который был самовольно возведен территории совхоза «Южные культуры». Ранее постройку признали незаконной, а ее владелицу уведомили о том, что дом необходимо снести.

Предпринимательнице предоставили право своими силами ликвидировать незаконную постройку. За неисполнение решения с должницы взыскали исполнительский сбор 5000 рублей, а также ограничили выезд за пределы России.

Администрация города привлекла подрядчика. Судебные приставы обеспечили доступ рабочим и спецтехнике на место проведения исполнительных действий.

Теперь владелица незаконной постройки обязана выплатить компенсацию строительной организации, сообщает пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю.



Ранее Юга.ру писали, что всего за 2017 год в Сочи подан 341 иск о сносе самовольных построек, в 2018‑м — более 150. С начала года суды рассмотрели порядка 100 дел. Всего в производстве находятся более 780 дел.



В апреле активная фаза сноса самостроев в Сочи началась с района Олимпийского парка.