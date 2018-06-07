Контакт-центр РЖД в Ростове-на-Дону за полгода обработал более 4 млн звонков

Единый информационно-справочный центр (ЕИСЦ) ОАО «РЖД» в Ростове-на-Дону с ноября 2017 года обработал более 4 млн голосовых вызовов и более 265 тыс. электронных писем

Компания ТрансТелеКом реализовала проект по созданию Единого информационно-сервисного центра для обслуживания грузового и пассажирского трафика РЖД. Операторы центра принимают звонки от пассажиров на номер 8 800 775 0000 по вопросам организации перевозок, также операторы обрабатывают обращения от грузоотправителей по телефону, на сайте и те, что поступают по электронной почте.

«ЕИСЦ начал работу в ноябре 2017 года, и за прошедшие месяцы существенно увеличил производительность. При звонке клиентов ОАО "РЖД" в контакт-центр в 90% случаев соединение происходит в течение 20 секунд. Единый информационно-сервисный центр в Ростове-на-Дону каждый месяц демонстрирует высокие показатели удовлетворенности клиентов», — сообщает пресс-служба ТТК.

Пассажиры чаще обращаются к операторам ЕИСЦ, чтобы уточнить график движения поездов — об этом почти треть поступающих звонков. Около 22% звонящих спрашивают расписание пригородных поездов. Также пассажиров интересует информация о работе вокзалов, пунктах пересадки, наличии мест на определенных рейсах и стоимости проезда в поездах ОАО «РЖД».

«Единый информационно-сервисный центр ОАО "РЖД" в Ростове-на-Дону — один из флагманских проектов ТрансТелеКома, демонстрирующий технологические и инфраструктурные возможности компании. Квалифицированный персонал и современный программно-аппаратный комплекс позволяют нам успешно решать задачи заказчика и демонстрировать высокие показатели качества обслуживания и удовлетворенности клиентов», — заявил президент компании ТрансТелеКом Роман Кравцов во время визита в Ростов-на-Дону.

«Благодаря программно-аппаратному комплексу (ПАК) ЕИСЦ, который построен на базе новейших разработок оборудования от производителей Cisco и NetApp, операторы смогут обрабатывать до 8 тысяч вызовов в час. Программно-аппаратный комплекс работает по принципу единого окна: всю необходимую информацию оператор видит во вкладках внутри одной программы. Это облегчает сотруднику работу и позволяет ответить на обращение максимально быстро и подробно», — отметили в пресс-службе ТТК.