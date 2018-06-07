На Кубани стартовала конференция «Развитие региональной информатизации субъектов ЮФО и СКФО»

В Краснодарском крае под эгидой «Ростелекома» стартовала бизнес-конференция «Развитие региональной информатизации субъектов ЮФО и СКФО»

Темой конференции в 2018 году стала цифровая экономика и сервисы отраслевой информатизации. Мероприятие посетили более 300 представителей органов власти юга России и МЧС. Специалисты «Ростелекома» и партнеры компании выступили на пленарном заседании и круглых столах с презентациями: «Цифровая безопасность», «Геоинформационные системы», «Цифровое правительство», «ЖКХ и Энергоэффективность», «Медицина» и «Цифровое образование».

«Наша стратегия развития на ближайшие годы включает трансформацию компании в цифрового партнера для населения, бизнеса и власти. Мы хотим, чтобы "Ростелеком" стал основным поставщиком IT-решений для государства, и сегодня в рамках экспертных сессий мы обсудили их реализацию с представителями региональных министерств и ведомств ЮФО и СКФО. Желаю всем участникам плодотворной работы и новых договоренностей», — сказал вице-президент ПАО «Ростелеком» Артемий Прокопенко.

Директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов рассказал об опыте воплощения проекта «Безопасный город», включающего установку интеллектуальных видеокамер с аналитическими функциями. Представители Астраханской области рассказали о сотрудничестве властей и бизнеса. В 2017 году «Ростелеком» установил автоматизированную систему видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений ПДД и контроля за движением тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на территории области.

«"РТ Лабс" представил концепцию решения RTAnalytics, которое позволяет автоматизировать процессы сбора данных из любых источников, обрабатывать, визуализировать их применительно ко всем отраслям цифровой экономики, в частности, в сфере здравоохранения и электронного правительства», — рассказали в пресс-службе «Ростелекома».

Круглый стол «Геоданные» посвятили геоаналитической платформе РусГИС, задачи землеустройства и опыт внедрения системы рассмотрели на примере Калмыкии. Глава Белореченского района Краснодарского края Дмитрий Федоренко рассказал о положительном опыте внедрения энергосервисного проекта в уличное освещение.

Представители региональных министерств здравоохранения представили результаты внедрения и перспективы развития ЕГИСЗ. Компания «АйСиЭл Техно» презентовала продукт «Автоматизация фельдшерско-акушерских пунктов. Мобильное защищенное рабочее место врача».

В рамках секции «Цифровое образование» участники конференции обсудили реализацию приоритетных проектов «Современная цифровая образовательная среда» и «Цифровая школа». Развитию школьных информационно-библиотечных центров, автоматизации и консолидации процесса закупок учебников, литературы и других образовательных изданий посвятили отдельную дискуссию.