ФИФА объяснила запрет Чичериной выступать во время чемпионате мира в Ростове

ФИФА запретила певице Юлии Чичериной выступать в Ростове-на-Дону на фестивале болельщиков во время ЧМ, потому что «матчи должны быть нейтральными в вопросах политики»

«ФИФА уверена, что каждое футбольное мероприятие является прекрасной возможностью для сближения людей и укрепления взаимопонимания. В соответствии с регламентом ФИФА матчи и сопутствующие мероприятия должны быть нейтральными в вопросах политики и не должны использоваться национальными ассоциациями, игроками, болельщиками или любыми другими людьми в качестве платформы для политических заявлений», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу ФИФА.

6 июня стало известно, что ФИФА запретила выступление Чичериной на фестивале болельщиков в Ростове.

Сама Чичерина заявила, что «привыкла быть запрещенной, «но никак не "официально", как в этот раз». Она не хочет судиться с ФИФА из-за запрета выступать в Ростове во время ЧМ.

Как сообщали Юга.ру, всего во время фестиваля болельщиков, который пройдет с 14 июня по 15 июля, выступят около 5 тыс. артистов. В их числе— группа «Каста», IOWA, Анита Цой, группа «Градусы», «Смысловые галлюцинации»и Вадим Самойлов с песнями группы «Агата Кристи». Среди зарубежных исполнителей — группа Zdob si Zdub и Matisse&Sadko, а также артисты из Бразилии и Швейцарии.