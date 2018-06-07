В Сочи собираются открыть палаточный лагерь для болельщиков ЧМ-2018
В Сочи во время чемпионата мира по футболу планируют открыть палаточный лагерь для болельщиков
«По предварительной информации, лагерь планируется разместить в микрорайоне Мацеста», — сообщил порталу Юга.ру источник в мэрии.
Как сообщали Юга.ру, в Сочи из-за предстоящего чемпионата мира по футболу перенесут ярмарку выходного дня в микрорайоне Мацеста.
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