В Сочи собираются открыть палаточный лагерь для болельщиков ЧМ-2018

В Сочи во время чемпионата мира по футболу планируют открыть палаточный лагерь для болельщиков

«По предварительной информации, лагерь планируется разместить в микрорайоне Мацеста», — сообщил порталу Юга.ру источник в мэрии. Как сообщали Юга.ру, в Сочи из-за предстоящего чемпионата мира по футболу перенесут ярмарку выходного дня в микрорайоне Мацеста.