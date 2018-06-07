В Ставрополе снесут незаконную базу отдыха у водохранилища

Прокуратура Промышленного района Ставрополя выявила незаконную базу отдыха на берегу Сенгилеевского водохранилища

Установлено, что в 10 метрах от берега находятся несколько металлических вагончиков. Они установлены на бетонной плите. К вагончикам подведены водопровод и электричество, Также установлены туалеты с выгребной ямой, оборудована парковка. На территории базы есть лежаки, запасы дров, оборудовано место для приготовления шашлыка.

Уточняется, что во время проверки временные сооружения находились в ведении управления Росгвардии по Ставропольскому краю.

Суд Промышленного района Ставрополя признал базу отдыха незаконной. Теперь владелец обязан демонтировать вагончики и очистить территорию, сообщает ГТРК «Ставрополье».