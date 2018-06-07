Юлия Чичерина не хочет судиться с ФИФА из-за запрета выступать в Ростове во время ЧМ

Певица Юлия Чичерина не будет подавать в суд на ФИФА из-за запрета выступать перед болельщиками чемпионата мира по футболу в Ростове

«Планируем ли мы подавать в суд на ФИФА? Нет, мы этого делать не будем», — сказал изданию «Спорт-Экспресс» директор певицы Олег Гененфельд.

Как рассказал Юга.ру источник в ростовском оргкомитете по подготовке к ЧМ, сейчас на место Чичериной ищут другого артиста, который выступит на фестивале болельщиков.

6 июня стало известно, что ФИФА запретила выступление Чичериной на фестивале болельщиков в Ростове из-за ее песен на военную тематику (певица выступает с поддержкой бойцов самопровозглашенной ДНР).

Сама Чичерина заявила, что «привыкла быть запрещенной, «но никак не "официально", как в этот раз».

Как сообщали Юга.ру, всего во время фестиваля болельщиков, который пройдет с 14 июня по 15 июля, выступят около 5 тыс. артистов. В их числе— группа «Каста», IOWA, Анита Цой, группа «Градусы», «Смысловые галлюцинации»и Вадим Самойлов с песнями группы «Агата Кристи». Среди зарубежных исполнителей — группа Zdob si Zdub и Matisse&Sadko, а также артисты из Бразилии и Швейцарии.