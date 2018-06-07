Краснодарцы объявили о сборе крови для пострадавшей в аварии девушки

Краснодарский край

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Жители Краснодара организовали сбор крови для 27-летней мотоциклистки, пострадавшей 5 июня в массовом ДТП на Северных мостах

Краснодарцы организовали сбор крови для мотоциклистки Анны Болвачевой. Ранее Юга.ру писали, что 5 июня она попала в массовую аварию на Северных мостах.

В группе Вконтакте «Moto Krasnodar» сообщают, что сдать кровь можно в Краевой клинической больнице Краснодара. Также можно помочь семье Анны финансово — в группе указаны банковские реквизиты матери девушки.

Как сообщают друзья Анны в социальных сетях, врачи описывают состояние девушки как крайне тяжелое. Зафиксированы травмы головы, груди, живота, конечностей, а также многочисленные гематомы, ушибы и переломы.

ДТП Краснодар
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