На Эльбрусе заблудившиеся туристы из Франции самостоятельно спустились к спасателям

Двое французских туристов, которые накануне заблудились на Эльбрусе, 7 июня самостоятельно вышли к спасателям

Об этом сообщил начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Абдуллах Гулиев.

«Двое французов, не нашедшие в тумане пути вниз, вечером вырыли в снегу пещеру и заночевали в ней. Утром при облете на вертолете утром спасатели увидели эту пещеру, но людей в ней уже не было. Они начали самостоятельно спускаться», — рассказал Гулиев.

По его словам, на спуске их встретила группа спасателей, которая проводила наземный поиск. Спасательные работы завершили в 8:40. Медпомощь туристам не потребовалась, сообщает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, на Эльбрусе три группы туристов заблудились днем 6 июня из-за тумана и плохой видимости. Ночью 7 июня спасателям удалось найти заблудившиеся группы туристов из Польши и Германии.