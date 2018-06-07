В цехах «ЕвроХим-БМУ» проведут капитальный ремонт

Краснодарский край

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Цеха «ЕвроХим-Белореченских минудобрений» с 6 июня останавливаются по графику для проведения ежегодного планового ремонта

Для контроля за качеством и сроками выполнения ремонтных работ, а также оперативного решения вопросов создали штаб. В этом году в ремонте задействуют около 500 специалистов из 12 подрядных организаций.

Из наиболее трудоемких и значимых работ в сернокислотном цехе отремонтируют контактный аппарат и газовые теплообменники. В цехе экстракционной фосфорной кислоты отремонтируют экстрактор и системы упаривания. В цехе сложных минеральных удобрений пройдет ремонт элеваторов и сушильного барабана, сообщили в пресс-службе компании.

Капитальный ремонт «ЕвроХим-БМУ» позволит повысить надежность и эксплуатационные показатели основного оборудования. Это обеспечит выполнение производственной программы и стабильную работу предприятия.

Белореченский район ЕвроХим Капремонт
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