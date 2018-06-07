Умер депутат Заксобрания Ростовской области Владимир Катальников
В Ростове 6 июня умер депутат областного Законодательного собрания Владимир Катальников, ему было 67 лет
Катальников был председателем комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству донского Заксобрания.
Как сказано на официальном сайте Законодательного собрания Ростовской области, он представлял в донском парламенте интересы жителей шахтерских территорий.
Катальников трижды избирался в Госдуму РФ. Он был автором ряда книг и учебников для студентов вузов, награжден множеством орденов.
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