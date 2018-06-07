Главе Корпорации развития Ставрополья продлили домашний арест до 20 июня
Ставропольский краевой суд продлили меру пресечения главе Корпорации развития региона Зауру Абдурахимову
Он пробудет под домашним арестом до 20 июня. Уголовное дело против Абдурахимова связано с контрактом на 10 млн рублей. Его подозревают в совершении преступления по тому же делу, что и заместителя министра экономического развития Ставрополья Елену Кильпу, сообщает ГТРК «Ставрополье».
Как сообщали Юга.ру, в 2015 году Корпорация развития выиграла аукцион на разработку бренда «Ставропольское качество», которым планировалось награждать лучшие компании. Корпорация заключила с министерством соответствующий контракт. Подписанное Кильпой соглашение было на сумму 9 млн 900 тыс. рублей, однако правоохранители установили, что реальная стоимость выполненных работ составила 950 тыс. рублей.
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