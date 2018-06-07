Адвокат осужденной за наркотики во Вьетнаме ростовчанки будет добиваться ее передачи РФ
Адвокат осужденной за наркотики во Вьетнаме ростовчанки Марии Дапирка не планирует обжаловать приговор, а будет добиваться передачи ее российской стороне
Как писали Юга.ру, во Вьетнаме суд приговорил к пожизненному заключению ростовчанку за ввоз кокаина. Девушка уверяет, что наркотики в чемодан ей подбросил возлюбленный.
В начале июня приговор вступил в законную силу.
«Сторона Марии Дапирка не будет оспаривать приговор вьетнамского суда о пожизненном лишении свободы и намерена добиваться ее передачи в Россию. Согласно положениям договора между РФ и Социалистической Республикой Вьетнам о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, Дапирка может быть передана на территорию РФ для отбывания наказания», — сказал ТАСС адвокат Дапирка Сункар Нурмагамбетов.
Дапирка была задержана в аэропорту Хошимина в сентябре 2014 года.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.