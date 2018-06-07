В Дагестане два человека погибли во время пожара

Дагестан

Распечатать

В Кизлярском районе Дагестана в ночь на 7 июня потушили пожар в частном доме

Возгорание произошло селе Кардоновка по улице Советской, 22. Открытый огонь потушили в 5:00, площадь пожара достигла 250 кв. метров.

По предварительным данным, погибли два человека. Сотрудники МЧС продолжают работы по ликвидации пожара, проливке и разбору конструкций, сообщает «Это Кавказ».

МЧС Пожары
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Жителя Каневского района будут судить за убийство соседки монтировкой и кражу ее денег
Адвокат осужденной за наркотики во Вьетнаме ростовчанки будет добиваться ее передачи РФ
«Магнит» собирается купить у своего акционера фармацевтический бизнес
У двоих жителей Адыгеи в заповеднике изъяли 29 рогов кавказского благородного оленя
Главе Корпорации развития Ставрополья продлили домашний арест до 20 июня
В Грозном загорелся магазин на площади 400 кв. метров

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале