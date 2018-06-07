В Дагестане два человека погибли во время пожара

В Кизлярском районе Дагестана в ночь на 7 июня потушили пожар в частном доме

Возгорание произошло селе Кардоновка по улице Советской, 22. Открытый огонь потушили в 5:00, площадь пожара достигла 250 кв. метров.

По предварительным данным, погибли два человека. Сотрудники МЧС продолжают работы по ликвидации пожара, проливке и разбору конструкций, сообщает «Это Кавказ».