На Эльбрусе нашли две группы заблудившихся туристов из Германии и Польши

На Эльбрусе 7 июня нашли троих граждан Германии и двоих граждан Польши, которые накануне заблудились

Туристов из Германии обнаружили в 2:35 на высоте 4,7 тыс. метров. Спасатели спустили их на базу «Приют 11». От медицинской помощи они отказались.

Во время поисков спасатели оказали помощь польской группе. Им помогли спуститься на поляну Терскол. Отмечается, что состояние всех туристов стабильное, в медицинской помощи они не нуждаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

«Интерфакс» со ссылкой на оперативного дежурного Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России сообщает, что продолжается поиск еще двоих французов. Если погода ухудшится, то спасатели намерены использовать вертолет.

Как сообщали Юга.ру, на Эльбрусе три группы туристов заблудились днем 6 июня из-за тумана и плохой видимости.