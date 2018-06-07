Скончалась советский кинорежиссер Кира Муратова

На 84-м году жизни 6 июня в Одессе умерла режиссер и сценарист Кира Муратова

Об этом на своей странице в Facebook сообщил продюсер Юрий Минзянов.

«Ушла Кира и с ней целая эпоха. Помню, как еще студентом ВГИКа плакал на "Долгих проводах". "Вечное возвращение" — так назывался последний фильм Киры Георгиевны в 2012 году», — написал он.

Кира Муратова родилась в Румынии в 1934 году. После окончания Великой Отечественной войны она переехала в Москву и поступила на филологический факультет МГУ. Однако через некоторое время Муратова заинтересовалась кино и поступила во ВГИК на режиссерский факультет. Она училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. С 1961 года она работала режиссером на Одесской киностудии.

В 1962 году Муратова дебютировала с фильмами «У крутого яра» и «Наш честный хлеб». Также она сняла такие картины, как «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Астенический синдром», «Три истории», «Настройщик». В разное время в фильмах Муратовой снимались Олег Табаков, Сергей Маковецкий, Иван Охлобыстин.

В 2012 году она сообщила о завершении карьеры, пишет RT.