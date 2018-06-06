Жители Махачкалы и Каспийска устроили митинг с требованием остановить снос их домов

У здания правительства Дагестана прошел митинг, на котором жители Махачкалы и Каспийска потребовали остановить снос их домов, признанных незаконными, или компенсировать стоимость квартир

Как сообщали Юга.ру, около 800 домов в Махачкале подлежат сносу. Врио главы Дагестана Владимир Васильев заявлял, что в городе будут сносить все незаконно построенные объекты.

Встречи с Васильевым 6 июня потребовали около 70 жильцов многоквартирных домов, пишет «Кавказский узел». Когда люди собрались на площади, полицейские заставили их перейти в расположенный рядом парк. Протестующие пытались пройти в здание правительства, но их не пустили.

Один из сотрудников правительства предложил собравшимся разойтись и создать инициативную группу, которая сможет пройти в здание. Им было обещано, что их примут руководитель администрации главы Дагестана Александр Иванов и заместитель мэра Махачкалы Мурад Алиев, но никто из чиновников до конца рабочего дня не принял участников акции.

Собравшиеся утверждали, что строительство определенных под снос домов первоначально велось в соответствии с выданными властями разрешениями, что они проверяли у застройщиков их наличие. По их словам, о сносе заранее их не уведомляют — суды заочно выносят решение о сносе домов, иски подает городская администрация.

Не дождавшись реакции чиновников на митинг, протестующие решили разойтись и пообещали еще в большем составе выйти на акцию 7 июня.