В Дагестане потушили горящую сухую траву на территории в 100 га

Дагестан

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В Ногайском районе Дагестана 6 июня ликвидировали природный пожар

Сообщение о возгорании поступило в 13:40. Спасателям рассказали, что рядом с поселением Шумли-Олик горит сухая трава.

Пламя локализовали в 14:15. Общая площадь возгорания составила 100 га. Полностью пожар потушили в 15:00.

В работах были задействованы восемь человек и две машины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

МЧС Пожары
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