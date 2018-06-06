В Дагестане потушили горящую сухую траву на территории в 100 га

В Ногайском районе Дагестана 6 июня ликвидировали природный пожар

Сообщение о возгорании поступило в 13:40. Спасателям рассказали, что рядом с поселением Шумли-Олик горит сухая трава.

Пламя локализовали в 14:15. Общая площадь возгорания составила 100 га. Полностью пожар потушили в 15:00.

В работах были задействованы восемь человек и две машины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.