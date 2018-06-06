В Ростове болельщикам ЧМ расскажут о казаках-телохранителях российских императоров на пяти языках

В Ростове к чемпионату мира по футболу подготовили аудиогиды на пяти языках, которые расскажут иностранным туристам о телохранителях российских императоров и казаках-гвардейцах

Как сообщает пресс-служба Донского государственного технического университета, во время проведения мундиаля культурно-выставочный центр «Донская казачья гвардия» создал экскурсионные маршруты и аудиогиды на русском, немецком, испанском, французском и английском языках.

«Донская казачья гвардия» — единственный центр в России, представляющий экспозицию о казаках-гвардейцах, телохранителях российских императоров. В основе экспозиции — частная коллекция из нескольких сотен экспонатов, которую более 28 лет собирал ростовчанин Николай Новиков.

Руководитель выставочного центра Ирина Романова отметила, что заявку на экскурсию уже оставили чехи и мексиканцы.

Ранее донские казаки во время ЧМ пообщали обращать внимание полиции на целующихся мужчин.

Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах, в том числе Ростов-на-Дону. На «Ростов Арене» состоится пять матчей, они пройдут 17, 20, 23 и 26 июня, а также 2 июля.