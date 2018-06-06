В Ставрополе мужчина выпал из окна квартиры в многоэтажке

В Ставрополе следователи начали проверку по факту гибели 29-летнего местного жителя

На одной из улиц рядом с многоэтажным домом 5 июня прохожие нашли тело мужчины. Они обратились в правоохранительные органы.

По предварительным данным, утром мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на десятом этаже. В этой квартире он жил вместе со своей женой.

По факту организовали проверку. Устанавливают обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.