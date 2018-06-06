Горный курорт Сочи включили в медиагид для болельщиков ЧМ-2018

Всесезонный горный курорт «Горки Город» Сочи включили в число объектов, которые будут предлагать для посещения болельщикам во время проведения чемпионата мира по футболу

Медиагид составляют участники экспедиции, которую проводит федеральное агентство по делам молодежи во всех городах-организаторах ЧМ-2018. В Сочи ее участниками стали блогеры из Латвии, Танзании, Ирака, Кыргызстана, Беларуси, России и Казахстана. Основная цель экспедиции — это создание медиагида для болельщиков, а также изучение российской культуры и быта, популяризация достопримечательностей России, сообщили в пресс-службе курорта.

Гости 5 июня посетили курорт «Горки Город» и поднялись к водопаду Поликаря.

«Мы смогли показать участникам знаковые места курорта: Олимпийский парк, дендрарий, "Горки Город", "Скай-парк" и фкультурно-этнографический центр "Моя Россия". Свои комментарии, впечатления, фото блогеры ежедневно публикуют на каналах YouTube, в Instagram, Facebook. Они знакомят миллионы людей в разных странах с лучшими местами для отдыха в России», — рассказала представитель Росмолодежи Юлия Людина.

Например, блогер из Ирака Кейван Абдулрахман Шабан впервые увидел в Сочи водопад.

«Я раньше никогда не видел водопады! Я в восторге от красоты Сочи. Этот день станет одним из лучших в моей жизни, я всегда буду его вспоминать. Очень бы хотел сюда вернуться», — сказал иракский блогер.