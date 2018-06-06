Под Пятигорском временно перекроют участок трассы «Кавказ»

В Ставропольском крае из-за проведения ремонтных работ введут временное ограничение движения на трассе «Кавказ»

На обходе Иноземцево 6 июня до 17:00 на 7-м км трассы Р-217 «Кавказ» ограничат движение транспорта. Схема изменится на участке в направлении Пятигорска со стороны Нальчика.

В пресс-службе Упрдор «Кавказ» сообщили, что участок можно объехать через поселок Иноземцево или свернув налево в Пятигорск на кольцевой развязке 378-го км после поста ГИБДД.

Как сообщали Юга.ру, в 2018 году в Ставропольском крае планируется привести в порядок 122 км дорог.