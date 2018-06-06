В Сочи рыбака будут судить за незаконный вылов 350 кг камбалы

В Сочи проводят расследование по факту незаконного рыболовства

На одном из рынков Сочи местный житель пытался продать почти 350 кг камбалы-калкан, добытой во время запрета на ловлю этой рыбы.

Мужчина сообщил, что привез рыбу из Темрюкского района для личного пользования, а на рынок заехал, чтобы взвесить груз. Оперативные сотрудники погрануправления задержали его по подозрению в нарушении правил рыболовства. Выяснилось, что мужчина выловил в Черном море более 90 особей камбалы-калкан в мае — в период, когда ее добыча запрещена.