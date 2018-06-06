На Ставрополье мужчина умер из-за некачественной медпомощи

Ставропольский край

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В Ставропольском крае возбудили уголовное дело после смерти пациента Шпаковской ЦРБ

По данным следствия, 30 марта 2016 года в хирургическое отделение больницы с признаками калькулезного холецистита поступил 62-летний мужчина. Его обследовали и провели операцию. Через несколько дней мужчину выписали.

Пациент скончался 7 января 2017 года. Установили, что ему ненадлежащим образом оказали медицинские услуги.

«Ненадлежащие медицинские услуги заключались в несвоевременном выполнении УЗИ брюшной полости, позднем оперативном вмешательстве, в неверном выборе тактики проведения операции», — сообщили в СК.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СК РФ.

Медицина Следственный комитет
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