В Краснодаре мужчину будут судить за насилие над девочкой и ее убийство

В Краснодарский краевой суд направили дело в отношении жителя Крымского района, которого обвинили в насилии над ребенком и убийстве

Преступление произошло в селе Новопокровском Крымского района. Следствие полагает, что 22 мая 2017 года 31-летний мужчина увидел, как малолетняя дочь сестры его жены вышла из дома. На улице Кирова у русла Псебепс он подошел к ребенку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Опасаясь наказания он ударил девочку по затылку, от чего она упала. Ремешком сумки от сдавил девочке дыхательные пути и та потеряла сознание. Мужчина столкнул ребенка в воду и прижал ее тело ногой, пока она не перестала подавать признаки жизни.

На время следствия обвиняемый находился под стражей.

«В процессе расследования следователем в территориальный орган опеки и попечительства, краевую и районную администрацию, территориальный орган внутренних дел внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению данного преступления, в том числе в части непринятия должных мер по профилактике преступлений данной категории», — сообщили в СК.

Уголовное дело направили в Краснодарский краевой суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.