На Дону за сутки сгорели три дома, погибла женщина

Ростовская область

Распечатать

В Ростовской области 5 июня сгорели три дома, один человек погиб, один пострадал

По данным пресс-службы ГУ МЧС по области, вечером 5 июня во время пожара в частном доме в станице Казанской Верхнедонского района погибла женщина. Еще один человек пострадал. Пожарным удалось ликвидировать огонь через семь минут. В тушении принимали участие шесть спасателей на двух спецмашинах.

В этот же день загорелся одноэтажный дом на улице Черепахина в Ростове. Выгорело 15 кв. метров. Пострадавших нет.

Частный дом площадью 114 кв. метров сгорел в хуторе Скелянский в Куйбышевском районе. Пожарные потушили пожар через шесть минут. Никто не пострадал.

Пожары
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В скейт-парке Сочи из-за обрушения перил пострадали дети
В Абхазии оппозиция потребовала от президента республики уйти в отставку
Под Пятигорском временно перекроют участок трассы «Кавказ»
По делу о взяточничестве дагестанского полковника полиции задержали еще пятерых подозреваемых
В Краснодаре проблемная многоэтажка на улице Гаражной получила разрешение на ввод в эксплуатацию
ЦБ отозвал лицензию у ростовского «Русского Национального Банка»

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале