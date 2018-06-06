На Дону за сутки сгорели три дома, погибла женщина

В Ростовской области 5 июня сгорели три дома, один человек погиб, один пострадал

По данным пресс-службы ГУ МЧС по области, вечером 5 июня во время пожара в частном доме в станице Казанской Верхнедонского района погибла женщина. Еще один человек пострадал. Пожарным удалось ликвидировать огонь через семь минут. В тушении принимали участие шесть спасателей на двух спецмашинах.

В этот же день загорелся одноэтажный дом на улице Черепахина в Ростове. Выгорело 15 кв. метров. Пострадавших нет.

Частный дом площадью 114 кв. метров сгорел в хуторе Скелянский в Куйбышевском районе. Пожарные потушили пожар через шесть минут. Никто не пострадал.