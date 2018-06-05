На Кубани инвалидам предложат прыгнуть с парашютом в рамках проекта «Мне бы в небо»

В Краснодаре презентовали новый реабилитационный проект для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мне бы в небо»

Мероприятие прошло в администрации города. О проекте, который рассчитан на людей с тяжелыми травмами и проблемами опорно-двигательного аппарата, рассказали его создатели — президент благотворительного фонда социальной поддержки граждан «Подари любовь миру» Елена Волохова и Алексей Волков.

«Наша цель — реабилитация и скорейшая интеграция граждан с ограниченными возможностями здоровья, прежде всего, тех, кто получил тяжелые травмы, вплоть до ампутации, в общество через экстремальный спорт. В первую очередь речь идет о прыжках с парашютом и полетах на дельтаплане. Они дают возможность таким людям поверить в собственные силы, вести активный образ жизни», — рассказала Елена Волохова.

Участники презентации обсудили эффективность такой модели реабилитации и высказались о критериях отбора участников проекта.

На встрече было принято решение при поддержке администрации города, краевых и городских общественных организаций инвалидов, Общественной палаты Краснодара уже в июле организовать прыжки с парашютом для определенных категорий граждан на аэродроме в пос. Энем, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Реализация проекта «Мне бы в небо» осуществляется за счет президентского гранта. Партнером выступила Ассоциация протезно-ортопедических предприятий малого и среднего бизнеса, а также АНО реабилитационной помощи инвалидам «Планета равных возможностей».

В рамках проекта уже прыжки с парашютом в сопровождении опытных инструкторов совершили уже 111 человек.