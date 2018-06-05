PLC и Ирина Дубцова выступят 12 июня на Пушкинской площади Краснодара

Краснодарский край

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В Краснодаре в День России пройдет музыкальный концерт с участием Ирины Дубцовой, ELVIRA T, а также рэп-исполнителя PLC и артистов творческих коллективов Кубани

Участник проекта «Песни на ТНТ» краснодарский рэп-исполнитель PLC, который выбыл перед самым финалом, выступит на Пушкинской площади города в День России. Также анонсированы выступления Ирины Дубцовой и ELVIRA T.

Во всех городских и районных центрах региона 12 июня будут проводиться культурно-массовые и спортивные мероприятия, в вечерние часы на центральных площадях состоятся праздничные концерты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В 17:30 по улице Красной от улицы Гимназической стартует парад дружбы народов России. Основная часть музыкального мероприятия начнется в 18:00 на Пушкинской площади в Краснодаре. В 21:00 праздник завершится фейерверком.

12 июня по всей стране ежегодно отмечают один из самых молодых государственных праздников — День России.

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