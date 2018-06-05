Полиция продолжает поиск девочки, исчезнувшей 2 июня в Новокубанском районе

Как сообщали Юга.ру, Ирина Лисовская была у бабушки. Вечером 2 июня она отпросилась на прогулку и пропала. Ее видели на остановке по направлению в Армавир, маршрутчик опознал девочку, но не вспомнил, где высадил и в какое время. В день исчезновения Лисовская была одета в серую майку, джинсовые шорты и розовые кроссовки. Следственный комитет проводит проверку.