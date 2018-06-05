На Кубани продолжаются поиски пропавшей 13-летней Ирины Лисовской
Полиция продолжает поиск девочки, исчезнувшей 2 июня в Новокубанском районе
«Всем кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой просьба сообщить по телефонам: 8-86195-3-25-69, 8-86195-4-11-57, 89182890037 или 102», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, Ирина Лисовская была у бабушки. Вечером 2 июня она отпросилась на прогулку и пропала. Ее видели на остановке по направлению в Армавир, маршрутчик опознал девочку, но не вспомнил, где высадил и в какое время. В день исчезновения Лисовская была одета в серую майку, джинсовые шорты и розовые кроссовки. Следственный комитет проводит проверку.
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