На Кубани продолжаются поиски пропавшей 13-летней Ирины Лисовской

Краснодарский край

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Полиция продолжает поиск девочки, исчезнувшей 2 июня в Новокубанском районе

«Всем кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой просьба сообщить по телефонам: 8-86195-3-25-69, 8-86195-4-11-57, 89182890037 или 102», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, Ирина Лисовская была у бабушки. Вечером 2 июня она отпросилась на прогулку и пропала. Ее видели на остановке по направлению в Армавир, маршрутчик опознал девочку, но не вспомнил, где высадил и в какое время. В день исчезновения Лисовская была одета в серую майку, джинсовые шорты и розовые кроссовки. Следственный комитет проводит проверку.

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На Кубани продолжаются поиски пропавшей 13-летней Ирины Лисовской
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