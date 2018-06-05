В Северной Осетии из окна многоэтажки выпал пятилетний мальчик

Северная Осетия

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Во Владикавказе следователи начали проверку по факту падения пятилетнего мальчика из окна

Это произошло 4 июня в многоэтажном доме на улице Шмулевича. Ребенок находился в комнате с отцом. Когда мужчине позвонила жена, он вышел и оставил мальчика одного. По предварительным данным, ребенок залез на подоконник и выпал из окна.

На место вызвали скорую помощь. Медики установили, что у мальчика переломы рук и ног, а также травматический шок второй степени. Сейчас состояние ребенка стабильно тяжелое. Его ввели в искусственную кому.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, сообщает «Регион online» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Республике Северная Осетия — Алания.

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