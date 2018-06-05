Краснодарская полиция уточнила число машин, попавших в ДТП у Северных мостов

Стали известны подробности ДТП на пересечении улиц Северной и Володарского в Краснодаре

Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал Юга.ру, что в аварию попали четыре автомобиля. По предварительным данным, 56-летний водитель Skoda при перестроении на левую полосу и врезался в Chevrolet. От удара Skoda выехала на встречную полосу, где врезалась в Hyundai, Toyota и мотоцикл Honda.