Краснодарская полиция уточнила число машин, попавших в ДТП у Северных мостов

Краснодарский край

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Стали известны подробности ДТП на пересечении улиц Северной и Володарского в Краснодаре

Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал Юга.ру, что в аварию попали четыре автомобиля. По предварительным данным, 56-летний водитель Skoda при перестроении на левую полосу и врезался в Chevrolet. От удара Skoda выехала на встречную полосу, где врезалась в Hyundai, Toyota и мотоцикл Honda.

Как сообщали Юга.ру, ранее была информация о трех и пяти автомобилях, попавших в аварию. Пострадала 27-летняя мотоциклистка, ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Проводится проверка.

ДТП Краснодар
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