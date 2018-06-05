В Цумадинском районе Дагестана сняли режим КТО
В Цумадинском районе Дагестана 5 июня отменили режим контртеррористической операции
Его сняли в 13:00 в связи с завершением оперативных мероприятий. Ранее силовики убили главаря местного бандформирования.
Также в пещере, расположенной в Цумадинском районе, нашли схрон оружия боевика. Там обнаружили автомат, патроны, гранаты, лекарства и личные вещи, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативного штаба Национального антитеррористического комитета РФ в Дагестане.
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