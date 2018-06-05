ГИБДД: На Северных мостах в Краснодаре столкнулись пять автомобилей и мотоцикл
В ГИБДД сообщили подробности об аварии на улице Северной в Краснодаре
По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda ехал по улице Северной в сторону Красной. Он врезался в мотоцикл Honda, два автомобиля Hunday, Toyota и Chevrolet. Пострадала 27-летняя мотоциклистка, машины получили механические повреждения.
Предварительная причина аварии — выезд на встречную полосу. На месте аварии работают инспекторы ДПС, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
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