ГИБДД: На Северных мостах в Краснодаре столкнулись пять автомобилей и мотоцикл

В ГИБДД сообщили подробности об аварии на улице Северной в Краснодаре

По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda ехал по улице Северной в сторону Красной. Он врезался в мотоцикл Honda, два автомобиля Hunday, Toyota и Chevrolet. Пострадала 27-летняя мотоциклистка, машины получили механические повреждения.

Предварительная причина аварии — выезд на встречную полосу. На месте аварии работают инспекторы ДПС, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.