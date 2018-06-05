Купальный сезон в Майкопе стартует в середине июня

В мэрии Майкопа сообщили о завершении подготовительных работ к открытию купального сезона

Сейчас специалисты занимаются очисткой дна от мусора и травы на открытом бассейне в городском парке.

«Работы планируется завершить в течение недели, а затем начнется наполнение бассейна водой. Сотрудники Роспотребнадзора проведут исследования качества воды на соответствие санитарным нормам, и только после этого в бассейне будет разрешено купаться», — отметили в пресс-службе мэрии Майкопа.