Купальный сезон в Майкопе стартует в середине июня

Адыгея

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В мэрии Майкопа сообщили о завершении подготовительных работ к открытию купального сезона

Сейчас специалисты занимаются очисткой дна от мусора и травы на открытом бассейне в городском парке.

«Работы планируется завершить в течение недели, а затем начнется наполнение бассейна водой. Сотрудники Роспотребнадзора проведут исследования качества воды на соответствие санитарным нормам, и только после этого в бассейне будет разрешено купаться», — отметили в пресс-службе мэрии Майкопа.

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Открытый бассейн — единственное место в городе, где разрешено купание. Бассейн оснащен спасательной станцией с необходимым оборудованием, средствами связи и информационными стендами. На территории бассейна работает медицинский пост, выделено место для купания детей.

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