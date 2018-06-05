Купальный сезон в Майкопе стартует в середине июня
В мэрии Майкопа сообщили о завершении подготовительных работ к открытию купального сезона
Сейчас специалисты занимаются очисткой дна от мусора и травы на открытом бассейне в городском парке.
«Работы планируется завершить в течение недели, а затем начнется наполнение бассейна водой. Сотрудники Роспотребнадзора проведут исследования качества воды на соответствие санитарным нормам, и только после этого в бассейне будет разрешено купаться», — отметили в пресс-службе мэрии Майкопа.
Читайте также:
Открытый бассейн — единственное место в городе, где разрешено купание. Бассейн оснащен спасательной станцией с необходимым оборудованием, средствами связи и информационными стендами. На территории бассейна работает медицинский пост, выделено место для купания детей.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.