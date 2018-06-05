В Кабардино-Балкарии пенсионер ранил ножом продавщицу магазина

Кабардино-Балкария

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В Нальчике возбудили уголовное дело в отношении 64-летнего местного жителя, который напал на продавщицу магазина

По версии следствия, 3 июня около 17:00 в магазин на улице Лермонтова зашел мужчина. Во время разговора между ним и 46-летней продавщицей возникла ссора. В результате он ударил ножом женщину и скрылся. Пострадавшую госпитализировали.

Подозреваемого задержали. Мужчина признался в содеянном, сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре в продуктовом магазине на улице Генерала Трошева нашли тело работавшей там 40-летней продавщицы. Подозреваемого в убийстве объявили в розыск.

Нальчик Разбойное нападение
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