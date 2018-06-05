Мусульмане Сочи отметят праздник Ураза-байрам в парке 50 лет Победы

В Сочи 15 июня на площадке парка 50 лет Победы состоится намаз, посвященный мусульманскому празднику Ураза-байрам

Намаз начнется в парке в районе улицы Железнодорожной в 7:00, его проведет имам города Ильяс Цей.

Накануне в администрации состоялась встреча представителей власти и членов Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края. Муфтий Аскарбий Карданов отметил, что на курорте отлично налажено взаимодействие администрации города и мусульманской общины и религиозные и обрядовые потребности сочинских мусульман реализованы на должном уровне.

Также он заверил, что будет рекомендовать распространять этот опыт работы в другие районы для гармоничного развития и существования мусульман на территории края, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Как сообщали Юга.ру, в Чечне в связи с Ураза-байрамом объявили четыре выходных дня.