Мусульмане Сочи отметят праздник Ураза-байрам в парке 50 лет Победы

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи 15 июня на площадке парка 50 лет Победы состоится намаз, посвященный мусульманскому празднику Ураза-байрам

Намаз начнется в парке в районе улицы Железнодорожной в 7:00, его проведет имам города Ильяс Цей.

Накануне в администрации состоялась встреча представителей власти и членов Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края. Муфтий Аскарбий Карданов отметил, что на курорте отлично налажено взаимодействие администрации города и мусульманской общины и религиозные и обрядовые потребности сочинских мусульман реализованы на должном уровне.

Также он заверил, что будет рекомендовать распространять этот опыт работы в другие районы для гармоничного развития и существования мусульман на территории края, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Как сообщали Юга.ру, в Чечне в связи с Ураза-байрамом объявили четыре выходных дня.

Ислам Парки Праздники Религия Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На территории старого аэропорта в Ростове организуют перехватывающую парковку на 10 тыс. мест
ГИБДД: На Северных мостах в Краснодаре столкнулись пять автомобилей и мотоцикл
Купальный сезон в Майкопе стартует в середине июня
В Краснодаре в массовом ДТП на Северных мостах пострадала девушка
«Юг-Авто» откроет дилерский центр Mitsubishi Motors в Новороссийске
В Кабардино-Балкарии пенсионер ранил ножом продавщицу магазина

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале