В Ингушетии пропал без вести 26-летний парень

В Ингушетии объявили в розыск 26-летнего Мовсара Алероева

Около 20:00 4 июня в полицию с заявлением обратилась 23-летняя жительница села Пседах Малгобекского района. Девушка сообщила, что около 1 июня 16:00 ее 26-летний супруг ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают молодого человека. Граждан, которые знают о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8 (8734) 55-20-06, 8 (8734) 55-01-54, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Ингушетия.