На Ставрополье мужчина ударил 15-летнюю девушку ножом в спину

Ставропольский край

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В Ставропольском крае суд вынес приговор в отношении 27-летнего Руслана Ханджаева, его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

В суде установили, что 16 января 2017 года мужчина пришел в гости к знакомому в селе Балахоновском, там же гостила 15-летняя девушка. Во время общения Ханджаев и девушка поссорились, он несколько раз ударил ее по лицу, потом взял со стола кухонный нож и ударил им в спину оппонентки. Свидетели отвезли пострадавшую в больницу, там ей оказали помощь.

Суд назначил Ханджаеву два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

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