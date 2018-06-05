На Ставрополье мужчина ударил 15-летнюю девушку ножом в спину

В Ставропольском крае суд вынес приговор в отношении 27-летнего Руслана Ханджаева, его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

В суде установили, что 16 января 2017 года мужчина пришел в гости к знакомому в селе Балахоновском, там же гостила 15-летняя девушка. Во время общения Ханджаев и девушка поссорились, он несколько раз ударил ее по лицу, потом взял со стола кухонный нож и ударил им в спину оппонентки. Свидетели отвезли пострадавшую в больницу, там ей оказали помощь.

Суд назначил Ханджаеву два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.