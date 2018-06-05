В Краснодаре из-за подрядчиков замедлилась замена лифтов в многоэтажках

Мэр Краснодара Евгений Первышов проконтролировал замену лифтов в многоэтажных домах

По словам вице-мэра Евгения Зименко, задержка в замене лифтов связана с подрядными организациями. Первышов потребовал применить все предусмотренные по контрактам санкции за нарушения.

«Замена лифтов для многих домов, которым уже по 30 и больше лет, — долгожданный ремонт. Жители готовы к временным неудобствам, когда подрядные организации выдерживают взятые на себя обязательства и сроки. Затягивание в замене именно этого оборудования создает большие проблемы каждый день. За нарушения выигравшие конкурс подрядчики должны понести всю предусмотренную в контрактах ответственность», — сказал Первышов.

Он поручил ускорить работы в тех домах, где один лифт на подъезд, ведь во время ремонта жильцы ходят пешком. Первышов отметил, что по возможности после установки нового оборудования на период настройки, устранения замечаний лифты необходимо запускать в работу, использовать в тестовом режиме, чтобы жители могли ими пользоваться.

По словам Зименко, программой капремонта в 2017 оду. предусмотрена замена 123 лифтов в 54 домах. Всего работы ведутся тремя подрядчиками. Контракт с ПАО «Карачаровский механический завод» предусматривает замену 59 лифтов в 25 домах. Работы начаьы на всех объектах, в шести домах стоят 22 лифта, еще в 19 многоэтажках, где должны заменить 37 лифтов, работы на завершающей стадии. На некоторых объектах работы продолжаются из-за задержки с поставками комплектующих производителем «Карачаровским механическим заводом». Как добавил Евгений Зименко, размер неустойки из-за нарушения сроков уже превышает 2 млн рублей.

«В ближайшие дни руководитель ПАО "Карачаровский механический завод" приедет в Краснодар, чтобы лично на месте контролировать завершение работ по замене лифтов в домах, где есть нарушение сроков. Рассчитываем, что такая координация позволит ускорить завершение работ по всем домам в зоне ответственности этого подрядчика», — сказал Зименко.

С компанией ООО «Эрбауэр» расторгли договор из-за нарушения сроков. Ведется претензионная работа, после чего еще раз проведут выборы подрядчика. Третий подрядчик ООО «Прогресс Лифт» будет устанавливать восемь лифтов в пяти многоэтажках, контакт с ним заключен недавно, работы начнутся в ближайшее время.

Первышов поручил ежедневно контролировать ход работ в каждом из домов, где еще продолжается замена лифтового оборудования, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.