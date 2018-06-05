В Адыгее у жителя Владикавказа изъяли 900 литров контрафактного алкоголя

Адыгея, Северная Осетия

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В Майкопе инспекторы ДПС пресекли факт нарушений в сфере оборота алкогольной продукции

При проверке автомобиля ВАЗ-2110, которым управлял 50-летний житель Владикавказа, в салоне и багажнике автомобиля полицейские обнаружили около 180 пятилитровых пластиковых канистр со спиртосодержащей жидкостью.

«Каких-либо документов автовладелец предоставить не смог. В общей сложности полицейские изъяли почти 900 литров алкогольного суррогата», — отметили в пресс-службе МВД по Адыгее.

В настоящее время образцы изъятого направили в экспертно-криминалистический центр МВД по республики. Подразделение экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Майкопу проводит дополнительную проверку.

Алкоголь ГИБДД Министерство внутренних дел РФ Полиция
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В Адыгее у жителя Владикавказа изъяли 900 литров контрафактного алкоголя

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